Омбудсмен прокомментировала ситуацию с отравлением детей в Дагестане

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Уполномоченный по правам ребёнка в Дагестане Марина Ежова прокомментировала ситуацию с отравлением детей.
Омбудсмен прокомментировала ситуацию с отравлением детей в Дагестане
  • РИА Новости

«За последние сутки в инфекционный стационар, временно развёрнутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализированы 42 ребёнка. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо — школьники и двое детей, не посещающих детский сад», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, состояние детей оценивается как средней степени тяжести.

Как отметила Ежова, медпомощь оказывается в полном объёме. Приём ведут в детском и взрослом кишечных отделениях, где развёрнуто около 60 коек.

Ранее сообщалось, что следственные органы СК России по Дагестану возбудили уголовное дело по сообщению, распространённому в СМИ, «о массовом пищевом отравлении воспитанников детских садов в городе Махачкале Республики Дагестан».

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