В управлении Роспотребнадзора по Татарстану оценили перспективы масочного режима

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Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина оценила перспективы масочного режима.
В управлении Роспотребнадзора по Татарстану оценили перспективы масочного режима
  • РИА Новости

По её словам, данная мера будет действовать в регионе по меньшей мере до марта 2021 года. Об этом сообщает «Реальное время».

«Мы говорили, что мы видим расслабленность, самоуспокоенность наших граждан. И к сожалению, на сегодня пока тоже это есть. И вот те меры, которые введены по жёсткому контролю за масочным режимом (на объектах торговли и в транспорте), действительно оправданны и должны быть», — отметила Авдонина.

Она добавила, что масочный режим не отменят, пока не закончится период подъёма острых вирусных респираторных инфекций, а это, как правило, до конца марта.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки коронавирус обнаружили у 12 126 жителей 85 регионов России.

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