В Подмосковье напомнили о важности соблюдения масочного режима

Короткая ссылка
В Московской области напомнили о важности соблюдения масочного режима и требований Роспотребнадзора в общественных местах и парках.
В Подмосковье напомнили о важности соблюдения масочного режима
  • РИА Новости

«При посещении парков и иных общественных пространств мы просим всех соблюдать меры предосторожности — носить средства защиты, а также соблюдать социальную дистанцию», — цитирует телеканал «360» министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Такие меры предосторожности, по его словам, сейчас особенно важны для здоровья. Забывать об этом не стоит и в парках.

Отмечается, что дисциплина и соблюдение рекомендованных норм позволят сохранить жизни и не закрыть работающие предприятия.

Ранее вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с коронавирусом на осень. По его словам, масочный режим в случае сохранения будет препятствовать распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить