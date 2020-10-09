В Подмосковье напомнили о важности соблюдения масочного режима

В Московской области напомнили о важности соблюдения масочного режима и требований Роспотребнадзора в общественных местах и парках.

«При посещении парков и иных общественных пространств мы просим всех соблюдать меры предосторожности — носить средства защиты, а также соблюдать социальную дистанцию», — цитирует телеканал «360» министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Такие меры предосторожности, по его словам, сейчас особенно важны для здоровья. Забывать об этом не стоит и в парках.

Отмечается, что дисциплина и соблюдение рекомендованных норм позволят сохранить жизни и не закрыть работающие предприятия.

Ранее вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с коронавирусом на осень. По его словам, масочный режим в случае сохранения будет препятствовать распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём.