Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

«Город принимает необходимые решения», — цитирует РИА Новости Собянина.

При этом он подчеркнул, что «без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится».

По его словам, «такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу».

«Мы даём полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть», — заявил мэр.

Он также отметил, что «люди психологически устали уже: устали бояться, устали соблюдать требования врачей».

«Всё это понятно, но нам ещё надо продержаться несколько месяцев», — заявил Собянин.

Он добавил, что «на выходе производство массовой вакцины, которая снимет эти проблемы, но для этого надо просто собраться и сконцентрироваться и сделать всё возможное, чтобы избежать какого-либо коллапса».

По данным на 9 октября, в России за сутки выявили 12 126 случаев COVID-19, что стало максимумом с начала пандемии.

Ранее власти Москвы отмечали, что более жёстких мер из-за вируса не потребуется, если граждане будут соблюдать масочный режим.

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.