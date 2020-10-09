Военная авиация сбросила более 2,5 тысячи тонн воды на склады под Рязанью

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Военные самолёты и вертолёты сбросили более 2,5 тыс. тонн воды на склады с боеприпасами в Рязанской области.
Военная авиация сбросила более 2,5 тысячи тонн воды на склады под Рязанью
  • © МЧС России

«Всего с начала операции на территории Скопинского района Рязанской области самолётами и вертолётами Минобороны России сброшено свыше 2,5 тыс. тонн воды», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

7 октября на арсенале в районе населённого пункта Желтухинского в Рязанской области произошёл пожар из-за загоревшейся травы.

8 октября в Минобороны сообщили, что пожар на арсенале в Рязанской области локализован.

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