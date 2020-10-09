В Ассоциации независимых аптек напомнили об особенностях противовирусных препаратов

Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова напомнила об особенностях тяжёлых противовирусных препаратов.

«Все противовирусные препараты такого класса достаточно сложные для применения, и у них действительно есть выраженные побочные явления. Их рекомендуют для применения в стационаре, под наблюдением врача», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в России такие препараты вышли в аптечную среду, но и здесь важно назначение и наблюдение лечащего врача.

Ранее Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, прокомментировал в беседе с URA.RU ситуацию с COVID-19.