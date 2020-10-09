В Ассоциации независимых аптек напомнили об особенностях противовирусных препаратов

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Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова напомнила об особенностях тяжёлых противовирусных препаратов.
В Ассоциации независимых аптек напомнили об особенностях противовирусных препаратов
  • Reuters

«Все противовирусные препараты такого класса достаточно сложные для применения, и у них действительно есть выраженные побочные явления. Их рекомендуют для применения в стационаре, под наблюдением врача», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в России такие препараты вышли в аптечную среду, но и здесь важно назначение и наблюдение лечащего врача.

Ранее Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, прокомментировал в беседе с URA.RU ситуацию с COVID-19.

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