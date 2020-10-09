В Ассоциации независимых аптек напомнили об особенностях противовирусных препаратов
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«Все противовирусные препараты такого класса достаточно сложные для применения, и у них действительно есть выраженные побочные явления. Их рекомендуют для применения в стационаре, под наблюдением врача», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, в России такие препараты вышли в аптечную среду, но и здесь важно назначение и наблюдение лечащего врача.
Ранее Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, прокомментировал в беседе с URA.RU ситуацию с COVID-19.