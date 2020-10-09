Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает tv-mig.ru.
По информации региональной администрации, за последние 24 часа выздоровели 21 человека, в общей сложности — 6 046.
Проведено 243 076 исследований на COVID-19.
Также стало известно, что в Севастополе за сутки зафиксировали 32 случая COVID-19. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
С начала года выявлены 1 253 заболевших. Выздоровели 829. В настоящее время в стационарах находятся 311 пациентов.
Ранее Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, прокомментировал ситуацию с COVID-19.