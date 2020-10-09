Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки во Владимирской области выявили 56 случаев COVID-19. Всего в регионе зарегистрированы 7 772 заболевших.
Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает tv-mig.ru.

По информации региональной администрации, за последние 24 часа выздоровели 21 человека, в общей сложности — 6 046.

Проведено 243 076 исследований на COVID-19.

Также стало известно, что в Севастополе за сутки зафиксировали 32 случая COVID-19. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

С начала года выявлены 1 253 заболевших. Выздоровели 829. В настоящее время в стационарах находятся 311 пациентов.

Ранее Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, прокомментировал ситуацию с COVID-19.

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