В Москве рассказали о работе по загрузке документов в электронные медкарты

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В Москве пользователи загрузили более 50 тыс. документов в цифровые медицинские карты.
В Москве рассказали о работе по загрузке документов в электронные медкарты
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства.

Свыше 20 тыс. раз загружены результаты исследований и анализов, полученные в федеральных и частных медорганизациях.

Около 12 тыс. раз жители города добавили в карту результаты инструментальной диагностики. На третьем месте — протоколы осмотров (более 7 тыс.).

Электронная медкарта позволяет хранить всю информацию на мобильном устройстве. Пользователям доступны протоколы осмотров врачей столичных поликлиник с 2017 года, результаты лабораторных исследований — с 2019 года, результаты КТ, МРТ, флюорографии и других инструментальных исследований — с 2020 года, выписки из стационаров — с 2019 года.

В такой медкарте также отображаются данные о прививках и результаты анализов на COVID-19, сделанных после 20 апреля.

Ранее НСН сообщила, что в Мосгордуме прокомментировали возможность синхронизации медкарты с гаджетами.

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