В «Сбере» спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России

«Сбер» опубликовал прогнозы по заболеваемости коронавирусом в России в зависимости от соблюдения гражданами мер безопасности.

«Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни», — сообщили в «Сбере».

Так, согласно первому сценарию, когда люди соблюдают меры предосторожности, пик наступит 8 ноября с 16 864 новыми случаями заболевания.

Если россияне будут «иногда нарушать» меры, пик также придётся на 8 ноября, но уже с 17 645 случаями COVID-19.

Частое нарушение мер, согласно прогнозу, приведёт к тому, что пик наступит 12 ноября с 21 968 случаями.

Если жители будут вести себя «как обычно», то пик наступит 8 ноября, а число выявленных за сутки случаев коронавируса достигнет 23 325, следует из данных исследования.

9 октября в оперштабе сообщили, что в России за сутки выявили 12 126 случаев коронавируса.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, большинство заболевших в России в сентябре составляют офисные работники.