В Минобороны анонсировали снятие режима ЧС в Рязанской области
- РИА Новости
«Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что по решению оперативного штаба режим ЧС в Рязанской области снимается с 8:00 9 октября 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы российского Минобороны.
Уточняется, что арсенал с боеприпасами не представляет угроз для местных жителей, которые начинают возвращаться в свои дома.
7 октября на арсенале в районе населённого пункта Желтухинского в Рязанской области произошёл пожар из-за загоревшейся травы.
В области действует режим ЧС. Более 2,3 тыс. человек были эвакуированы.