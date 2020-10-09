В Минобороны анонсировали снятие режима ЧС в Рязанской области

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Введённый из-за пожара на складе боеприпасов в Рязанской области режим чрезвычайной ситуации прекращает действовать в 08:00 пятницы, 9 октября.
В Минобороны анонсировали снятие режима ЧС в Рязанской области
  • РИА Новости

«Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что по решению оперативного штаба режим ЧС в Рязанской области снимается с 8:00 9 октября 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы российского Минобороны.

Уточняется, что арсенал с боеприпасами не представляет угроз для местных жителей, которые начинают возвращаться в свои дома.

7 октября на арсенале в районе населённого пункта Желтухинского в Рязанской области произошёл пожар из-за загоревшейся травы

В области действует режим ЧС. Более 2,3 тыс. человек были эвакуированы.

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