Попова не рекомендовала отдыхать с детьми на юге из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не рекомендовала родителям уезжать на отдых на юг с детьми из-за сезонного подъёма заболеваемости вирусными инфекциями.

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелёты. Сезонный подъём сегодня идёт во всём мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам», — ответила она в интервью «Российской газете» на вопрос о целесообразности поездок на юг с детьми.

Попова призвала провести отдых с ребёнком дома или на свежем воздухе на даче.

Ранее Минздрав России рекомендовал гражданам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавирусной инфекции.