Попова не рекомендовала отдыхать с детьми на юге из-за COVID-19
- РИА Новости
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«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелёты. Сезонный подъём сегодня идёт во всём мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам», — ответила она в интервью «Российской газете» на вопрос о целесообразности поездок на юг с детьми.
Попова призвала провести отдых с ребёнком дома или на свежем воздухе на даче.
Ранее Минздрав России рекомендовал гражданам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавирусной инфекции.