Попова не рекомендовала отдыхать с детьми на юге из-за COVID-19

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не рекомендовала родителям уезжать на отдых на юг с детьми из-за сезонного подъёма заболеваемости вирусными инфекциями.
Попова не рекомендовала отдыхать с детьми на юге из-за COVID-19
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелёты. Сезонный подъём сегодня идёт во всём мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам», — ответила она в интервью «Российской газете» на вопрос о целесообразности поездок на юг с детьми.

Попова призвала провести отдых с ребёнком дома или на свежем воздухе на даче.

Ранее Минздрав России рекомендовал гражданам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить