Попова: случаев одновременного заболевания гриппом и COVID-19 в России нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что на данный момент случаев одновременного заболевания гриппом и COVID-19 в России нет.

«Нет. На сегодняшний день таких случаев не видим», — заявила Попова.

Она сообщила, что «в России на сегодняшний день и случаи гриппа единичны».

«Даже двух последовательных совместно связанных по эпидемиологии случаев гриппа мы ещё не видим. Поэтому сегодня таких наблюдений, к счастью, нет», — добавила она.

По данным на 8 октября, в России за сутки выявили 11 493 случая инфицирования COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 260 112 заболевших.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.