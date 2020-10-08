Попова: случаев одновременного заболевания гриппом и COVID-19 в России нет

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что на данный момент случаев одновременного заболевания гриппом и COVID-19 в России нет.
Попова: случаев одновременного заболевания гриппом и COVID-19 в России нет
  • РИА Новости

«Нет. На сегодняшний день таких случаев не видим», — заявила Попова.

Она сообщила, что «в России на сегодняшний день и случаи гриппа единичны».

«Даже двух последовательных совместно связанных по эпидемиологии случаев гриппа мы ещё не видим. Поэтому сегодня таких наблюдений, к счастью, нет», — добавила она.

По данным на 8 октября, в России за сутки выявили 11 493 случая инфицирования COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 260 112 заболевших. 

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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