Минздрав рекомендует россиянам остаться дома в выходные из-за COVID-19

Минздрав России рекомендует гражданам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Он отметил, что в некоторых регионах наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу семьи... Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — сказал Кузнецов.

Он напомнил, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, использование масок — эффективные методы контроля заболеваемости коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России осложняется.

Согласно информации на 8 октября, в стране за сутки выявлено 11 493 новых случая заболевания коронавирусом, за всё время зафиксировано 1 260 112.

Как отметил российский лидер Владимир Путин, угроза вируса в России ещё не отступила. При этом он подчёркивал, что страна готова к любому развитию событий.