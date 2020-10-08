Минздрав рекомендует россиянам остаться дома в выходные из-за COVID-19
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- РИА Новости
Он отметил, что в некоторых регионах наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу семьи... Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — сказал Кузнецов.
Он напомнил, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, использование масок — эффективные методы контроля заболеваемости коронавирусом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России осложняется.
Согласно информации на 8 октября, в стране за сутки выявлено 11 493 новых случая заболевания коронавирусом, за всё время зафиксировано 1 260 112.
Как отметил российский лидер Владимир Путин, угроза вируса в России ещё не отступила. При этом он подчёркивал, что страна готова к любому развитию событий.