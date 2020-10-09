В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели вблизи границ России вели разведку 41 иностранный самолёт и три разведывательных беспилотных летательных аппарата.

Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

«Два подъёма истребителей из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы России. Нарушений воздушного пространства не допущено», — говорится в тексте.

Ранее в Генштабе ВС России заявили, что количество подъёмов российских самолётов для сопровождения иностранных бортов у границ России выросло по сравнению с прошлым годом на 21%.