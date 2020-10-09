В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Короткая ссылка
В течение недели вблизи границ России вели разведку 41 иностранный самолёт и три разведывательных беспилотных летательных аппарата.
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

«Два подъёма истребителей из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы России. Нарушений воздушного пространства не допущено», — говорится в тексте.

Ранее в Генштабе ВС России заявили, что количество подъёмов российских самолётов для сопровождения иностранных бортов у границ России выросло по сравнению с прошлым годом на 21%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить