В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
- © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
«Два подъёма истребителей из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы России. Нарушений воздушного пространства не допущено», — говорится в тексте.
Ранее в Генштабе ВС России заявили, что количество подъёмов российских самолётов для сопровождения иностранных бортов у границ России выросло по сравнению с прошлым годом на 21%.