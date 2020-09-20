СМИ: ВМС и ВВС Великобритании усилили патрулирование у границ России

Короткая ссылка
Корабли и самолёты ВМС и ВВС Великобритании усилили патрулирование у границ России, пишет газета The Sunday Times.
СМИ: ВМС и ВВС Великобритании усилили патрулирование у границ России
  • Reuters

По её данным, в период с последней недели августа к границам России в районе Чёрного моря и к берегам Кольского полуострова были направлены по меньшей мере 28 самолётов королевских ВВС, причём в полётах одновременно участвовало до пяти самолётов.

В полётах принимали участие истребители Typhoon и заправщики Voyager, а также Sentinel, RC-135 и Sentry E-3 AWACS.

Как пишет РИА Новости, высокопоставленный источник в британской разведке заявил газете, что собранная информация поможет экспертам британского Минобороны «выявить уязвимые стороны противников и попытаться использовать их».

17 сентября российский истребитель Су-27 перехватил над Чёрным морем два военных самолёта Великобритании и США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить