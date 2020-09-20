СМИ: ВМС и ВВС Великобритании усилили патрулирование у границ России

Корабли и самолёты ВМС и ВВС Великобритании усилили патрулирование у границ России, пишет газета The Sunday Times.

По её данным, в период с последней недели августа к границам России в районе Чёрного моря и к берегам Кольского полуострова были направлены по меньшей мере 28 самолётов королевских ВВС, причём в полётах одновременно участвовало до пяти самолётов.

В полётах принимали участие истребители Typhoon и заправщики Voyager, а также Sentinel, RC-135 и Sentry E-3 AWACS.

Как пишет РИА Новости, высокопоставленный источник в британской разведке заявил газете, что собранная информация поможет экспертам британского Минобороны «выявить уязвимые стороны противников и попытаться использовать их».

17 сентября российский истребитель Су-27 перехватил над Чёрным морем два военных самолёта Великобритании и США.