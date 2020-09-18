В Генштабе отметили активность иностранных самолётов у границ России

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Количество подъёмов российских самолётов для сопровождения иностранных бортов у границ России выросло по сравнению с прошлым годом на 21%. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской.
В Генштабе отметили активность иностранных самолётов у границ России
  • Pixabay

«Количество подъёмов истребителей из состава дежурных сил по сравнению с прошлым годом увеличилось на 21%», — приводит РИА Новости его слова на брифинге в Москве.

Рудской отметил, что в сентябре для прикрытия воздушной границы России над акваториями Чёрного и Азовского морей, северной частью полуострова Крым поднимались 27 российских самолётов.

Ранее Минобороны сообщило, что в течение недели разведку у российских границ вели 44 иностранных самолёта-разведчика.

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