В Генштабе отметили активность иностранных самолётов у границ России

Количество подъёмов российских самолётов для сопровождения иностранных бортов у границ России выросло по сравнению с прошлым годом на 21%. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской.

«Количество подъёмов истребителей из состава дежурных сил по сравнению с прошлым годом увеличилось на 21%», — приводит РИА Новости его слова на брифинге в Москве.

Рудской отметил, что в сентябре для прикрытия воздушной границы России над акваториями Чёрного и Азовского морей, северной частью полуострова Крым поднимались 27 российских самолётов.

Ранее Минобороны сообщило, что в течение недели разведку у российских границ вели 44 иностранных самолёта-разведчика.