В Генштабе отметили активность иностранных самолётов у границ России
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«Количество подъёмов истребителей из состава дежурных сил по сравнению с прошлым годом увеличилось на 21%», — приводит РИА Новости его слова на брифинге в Москве.
Рудской отметил, что в сентябре для прикрытия воздушной границы России над акваториями Чёрного и Азовского морей, северной частью полуострова Крым поднимались 27 российских самолётов.
Ранее Минобороны сообщило, что в течение недели разведку у российских границ вели 44 иностранных самолёта-разведчика.