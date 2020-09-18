В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели разведку у российских границ вели 44 иностранных самолёта-разведчика. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

«44 самолёта-разведчика других государств вели воздушную разведку вдоль границ России и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты.

Также к границам приближались десять беспилотных летательных аппарата.

Российские истребители из состава дежурных сил ПВО пять раз поднимались на перехват. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского и шведского военных самолётов над Балтийским морем.