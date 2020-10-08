Офис банка в Москве опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

Короткая ссылка
Роспотребнадзор опечатал отделение «Альфа-банка» за нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.
Офис банка в Москве опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19
  • РИА Новости

«Роспотребнадзор приостановил работу отделения «Альфа-банка» в районе Марьино из-за нарушений мер профилактики коронавируса. Возбуждены материалы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России», — указывается в сообщении.

Уточняется, что за подобное нарушение предусмотрены штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

В оперштабе подчёркивают, что в помещении банка отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, не проводится термометрия при входе.

Кроме того, нет запаса масок и перчаток для сотрудников, а также дезинфицирующих средств.

Ранее власти Москвы заявили, что работа 93 предприятий торговли в городе была приостановлена в связи с нарушением сотрудниками масочно-перчаточного режима.

7 октября RIA56 передавало, что в Оренбургской области продолжают выявлять нарушения масочного режима в местах торговли. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить