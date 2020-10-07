В Оренбургской области закрывают места торговли из-за нарушений санитарных правил

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В Оренбургской области продолжают выявлять многочисленные нарушения масочного режима в местах торговли. Торговые центры, павильоны и рынки приостанавливают работу.
В Оренбургской области закрывают места торговли из-за нарушений санитарных правил
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Межведомственные рейды проходят с участием сотрудников полиции, ГУ МЧС, прокуратуры и Роспотребнадзора.

С 28 сентября по 2 октября специалисты провели десять контрольных мероприятий в Оренбурге. По итогам проверок за нарушение масочного режима приостановили работу нескольких торговых центров, павильонов, рынков и ресторанов.

В Орске закрыли автосалон, в Бузулуке — торговый павильон сельскохозяйственного рынка и другие места торговли.

По итогам проверок в отношении нарушителей возбудили восемь административных дел по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Обвиняемым грозят штрафы от 30 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ранее руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в Москве приостановили работу нескольких магазинов сетей «Перекрёсток» и «Магнолия» за нарушение масочно-перчаточного режима. 

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