В Подмосковье работают над сервисом для онлайн-регистрации на ЕГЭ и ОГЭ

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В Московской области работают над сервисом, который позволит школьникам зарегистрироваться на ЕГЭ и ОГЭ онлайн. Он может заработать в январе.
В Подмосковье работают над сервисом для онлайн-регистрации на ЕГЭ и ОГЭ
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр образования региона Ирина Каклюгина, электронный формат регистрации уже разрабатывают и тестируют.

«И если раньше ученики подавали письменные заявления в своих школах, то теперь это можно будет сделать через портал госуслуг не выходя из дома», — отметила она.

Данные будут автоматически выгружаться в систему для проведения итоговой аттестации.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

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