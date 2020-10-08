В Подмосковье работают над сервисом для онлайн-регистрации на ЕГЭ и ОГЭ
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила министр образования региона Ирина Каклюгина, электронный формат регистрации уже разрабатывают и тестируют.
«И если раньше ученики подавали письменные заявления в своих школах, то теперь это можно будет сделать через портал госуслуг не выходя из дома», — отметила она.
Данные будут автоматически выгружаться в систему для проведения итоговой аттестации.
Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.