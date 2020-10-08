В Подмосковье работают над сервисом для онлайн-регистрации на ЕГЭ и ОГЭ

В Московской области работают над сервисом, который позволит школьникам зарегистрироваться на ЕГЭ и ОГЭ онлайн. Он может заработать в январе.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр образования региона Ирина Каклюгина, электронный формат регистрации уже разрабатывают и тестируют.

«И если раньше ученики подавали письменные заявления в своих школах, то теперь это можно будет сделать через портал госуслуг не выходя из дома», — отметила она.

Данные будут автоматически выгружаться в систему для проведения итоговой аттестации.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.