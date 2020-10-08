В Петербурге рассказали о госпитале в «Ленэкспо» для пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге рассказали о временном госпитале для пациентов с COVID-19 в «Ленэкспо». Он возобновит работу с 12 октября.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на комитет по здравоохранению.

«Это новый корпус, здесь людей не было. Отличается проектными решениями. В 7-м павильоне были лёгкие пациенты, этот — для средних и тяжёлых. Он сейчас один из самых высокотехнологичных. Здесь 295 коек», — заявил первый замглавы ведомства Андрей Сарана.

В корпусе есть фильтры очистки воздуха. Красный и зелёный коридоры разделены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае в связи с ростом числа заболевших коронавирусом ужесточают ограничения.