В Петербурге рассказали о госпитале в «Ленэкспо» для пациентов с COVID-19

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В Санкт-Петербурге рассказали о временном госпитале для пациентов с COVID-19 в «Ленэкспо». Он возобновит работу с 12 октября.
В Петербурге рассказали о госпитале в «Ленэкспо» для пациентов с COVID-19
  • © РИА Новости / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на комитет по здравоохранению.

«Это новый корпус, здесь людей не было. Отличается проектными решениями. В 7-м павильоне были лёгкие пациенты, этот — для средних и тяжёлых. Он сейчас один из самых высокотехнологичных. Здесь 295 коек», — заявил первый замглавы ведомства Андрей Сарана.

В корпусе есть фильтры очистки воздуха. Красный и зелёный коридоры разделены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае в связи с ростом числа заболевших коронавирусом ужесточают ограничения.

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