В Петербурге рассказали о госпитале в «Ленэкспо» для пациентов с COVID-19
- © РИА Новости / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на комитет по здравоохранению.
«Это новый корпус, здесь людей не было. Отличается проектными решениями. В 7-м павильоне были лёгкие пациенты, этот — для средних и тяжёлых. Он сейчас один из самых высокотехнологичных. Здесь 295 коек», — заявил первый замглавы ведомства Андрей Сарана.
В корпусе есть фильтры очистки воздуха. Красный и зелёный коридоры разделены.
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