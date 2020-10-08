В Роскачестве рассказали об отношении потребителей к различным товарам

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В Роскачестве заявили, что потребители больше всего довольны приправами, специями, мукой, макаронами, питьевой и минеральной водой, а к бензину у них есть вопросы. Недовольны некоторые россияне мясными консервами, замороженными полуфабрикатами, колбасными изделиями.
В Роскачестве рассказали об отношении потребителей к различным товарам
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Директор департамента аналитики Роскачества Станислав Полубинский подтвердил результаты исследований в беседе с ОТР.

Он отметил, что в тушёной говядине, например, не было ни одной торговой марки на знак качества, а в колбасе обнаруживали вредные компоненты.

«Люди и высказывались, что цена не соответствует качеству, состав — не заявленный на этикетке, на маркировке, то есть ты покупаешь один товар, а по факту получаешь другой, возможно, что-то положат в товар, что производители не заявили», — пояснил эксперт.

В качестве одного из примеров он привёл ситуацию с филе трески. В 2016—2017 годах встречался фальсификат, когда на самом деле это был более дешёвый сорт рыбы — минтай.

«В этом году мы повторили, провели исследование и уже такой проблемы не встретили», — добавил Полубинский.

Ранее диетолог Марина Макиша в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как определить опасные консервы.

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