В Петербурге за сутки провели 29 488 тестов на COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные официального сайта администрации города.
Под наблюдением находятся 2658 человек. Из них 21 — в обсерваторе, у 864 был контакт с людьми, у которых подтверждён диагноз, 1773 остаются на самоизоляции.
За сутки операторы Единой региональной информационно-справочной службы ответили на 315 звонков на тему COVID-19.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом.