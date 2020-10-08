В Петербурге за сутки провели 29 488 тестов на COVID-19

В Санкт-Петербурге за сутки медики провели 29 488 тестов на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные официального сайта администрации города.

Под наблюдением находятся 2658 человек. Из них 21 — в обсерваторе, у 864 был контакт с людьми, у которых подтверждён диагноз, 1773 остаются на самоизоляции.

За сутки операторы Единой региональной информационно-справочной службы ответили на 315 звонков на тему COVID-19.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом.