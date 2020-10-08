В Петербурге за сутки провели 29 488 тестов на COVID-19

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В Санкт-Петербурге за сутки медики провели 29 488 тестов на коронавирусную инфекцию.
В Петербурге за сутки провели 29 488 тестов на COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные официального сайта администрации города.

Под наблюдением находятся 2658 человек. Из них 21 — в обсерваторе, у 864 был контакт с людьми, у которых подтверждён диагноз, 1773 остаются на самоизоляции.

За сутки операторы Единой региональной информационно-справочной службы ответили на 315 звонков на тему COVID-19.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом.

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