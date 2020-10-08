В Тюменской области оценили ситуацию с распространением COVID-19

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В Тюменской области оценили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.
В Тюменской области оценили ситуацию с распространением COVID-19
  • © Александр Юрьев
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

В Ханты-Мансийском автономном округе выявили 175 заболевших, в Ямало-Ненецком — 148.

«По информации на 8 октября, в Тюменской области зарегистрировано 109 человек, которые заболели коронавирусом», — заявили в оперштабе.

Выздоровели и выписались 32 человека, в ЯНАО — 25, в ХМАО — 94.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае в связи с ростом числа заболевших коронавирусом ужесточают ограничения.

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