В Сахалинской области усилят контроль за соблюдением ограничений из-за COVID-19

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На Сахалине усилят контроль за соблюдением ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
В Сахалинской области усилят контроль за соблюдением ограничений из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные регионального правительства.

«Мы должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы не пришлось вводить новые ограничения. Рассчитываем, что в таком случае эпидемиологическая ситуация улучшится», — цитирует издание заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Ющука.

Проверять соблюдение установленных масочных правил продолжат сотрудники управления Роспотребнадзора, которые предупреждают: в случае повторного нарушения режима будут применяться штрафные санкции.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

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