В Сахалинской области усилят контроль за соблюдением ограничений из-за COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные регионального правительства.
«Мы должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы не пришлось вводить новые ограничения. Рассчитываем, что в таком случае эпидемиологическая ситуация улучшится», — цитирует издание заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Ющука.
Проверять соблюдение установленных масочных правил продолжат сотрудники управления Роспотребнадзора, которые предупреждают: в случае повторного нарушения режима будут применяться штрафные санкции.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.