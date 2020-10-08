В Сахалинской области усилят контроль за соблюдением ограничений из-за COVID-19

На Сахалине усилят контроль за соблюдением ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные регионального правительства.

«Мы должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы не пришлось вводить новые ограничения. Рассчитываем, что в таком случае эпидемиологическая ситуация улучшится», — цитирует издание заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Ющука.

Проверять соблюдение установленных масочных правил продолжат сотрудники управления Роспотребнадзора, которые предупреждают: в случае повторного нарушения режима будут применяться штрафные санкции.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.