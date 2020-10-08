В Адыгее рассказали о закупке 15 машин для станции скорой помощи

В Адыгее на закупку 15 машин для республиканской станции скорой помощи потрачено 48 млн рублей из федерального бюджета.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на данные пресс-службы администрации главы региона.

«Уверен, что новый автотранспорт позволит повысить качество работы, поможет сократить время приезда бригад скорой помощи. А это неразрывно связано со снижением смертности и улучшением здоровья населения», — цитирует издание главу республики Мурата Кумпилова.

Всего с 2016 по 2020 год в республику поступило 76 новых машин. Все они оснащены системой ГЛОНАСС и необходимым оборудованием.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге планируют закупить 310 машин скорой к 2023 году.