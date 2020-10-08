Данные о больных гриппом и ОРВИ соберут на едином ресурсе

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С 8 октября правительство России расширило наполнение информационного ресурса о COVID-19, созданного после начала пандемии для межведомственного и межрегионального обмена данными. Теперь туда станут передавать сведения о заболевших гриппом и ОРВИ, а также о тех, кто иммунизирован от коронавируса.
Данные о больных гриппом и ОРВИ соберут на едином ресурсе
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

Об этом сообщает «Парламентская газета». Соответствующие изменения внесены постановлением кабмина от 28 сентября.

Оператор ресурса — Минздрав.

Информацию должны отправлять медицинские организации, операторы специализированных сайтов и мобильных приложений, а также оператор системы мониторинга движения лекарственных препаратов.

Медучреждения также должны каждую неделю предоставлять сведения о числе случаев подозрения на пневмонию и заболевания гриппом и ОРВИ.

В инфосистеме учтут и данные о тех, кто находится на карантине, в том числе после прибытия из-за рубежа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом.

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