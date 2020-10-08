Данные о больных гриппом и ОРВИ соберут на едином ресурсе
- © РИА Новости / Александр Кондратюк
Об этом сообщает «Парламентская газета». Соответствующие изменения внесены постановлением кабмина от 28 сентября.
Оператор ресурса — Минздрав.
Информацию должны отправлять медицинские организации, операторы специализированных сайтов и мобильных приложений, а также оператор системы мониторинга движения лекарственных препаратов.
Медучреждения также должны каждую неделю предоставлять сведения о числе случаев подозрения на пневмонию и заболевания гриппом и ОРВИ.
В инфосистеме учтут и данные о тех, кто находится на карантине, в том числе после прибытия из-за рубежа.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом.