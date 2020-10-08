В Крыму прокомментировали формирование цен на КТ
- © Сергей Пивоваров
- РИА Новости
«Проведена встреча с руководителями шести частных медицинских организаций. По итогам встречи принято решение об установлении фиксированной цены на проведение компьютерной томографии — не выше 3 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости Крым министра здравоохранения республики Александра Остапенко.
По его словам, это предел экономической себестоимости услуги.
Цены на КТ будут зафиксированы на данной отметке с 8 октября.
Ранее «Юга.ру» сообщал, что в Министерстве здравоохранения Краснодарского края прокомментировали ситуацию с аппаратами компьютерной томографии к началу сентября.