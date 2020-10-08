В Крыму прокомментировали формирование цен на КТ

В Министерстве здравоохранения Крыма прокомментировали формирование цен на компьютерную томографию грудной клетки в частных медицинских организациях.

«Проведена встреча с руководителями шести частных медицинских организаций. По итогам встречи принято решение об установлении фиксированной цены на проведение компьютерной томографии — не выше 3 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости Крым министра здравоохранения республики Александра Остапенко.

По его словам, это предел экономической себестоимости услуги.

Цены на КТ будут зафиксированы на данной отметке с 8 октября.

Ранее «Юга.ру» сообщал, что в Министерстве здравоохранения Краснодарского края прокомментировали ситуацию с аппаратами компьютерной томографии к началу сентября.