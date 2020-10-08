В Волгоградской области рассказали о работе по выявлению нарушителей масочного режима
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
За среду, 7 октября, составлено 143 протокола. Патрульные группы руководствовались административной статьёй «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».
Масочный режим в регионе нужно соблюдать в местах общего пользования, в том числе на остановках, в общественном транспорте и торговых точках.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом.