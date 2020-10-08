В Волгоградской области рассказали о работе по выявлению нарушителей масочного режима

Короткая ссылка
В Волгоградской области рассказали о работе, направленной на выявление нарушителей масочного режима.
В Волгоградской области рассказали о работе по выявлению нарушителей масочного режима
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

За среду, 7 октября, составлено 143 протокола. Патрульные группы руководствовались административной статьёй «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».

Масочный режим в регионе нужно соблюдать в местах общего пользования, в том числе на остановках, в общественном транспорте и торговых точках.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить