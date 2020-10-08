В Оренбуржье рассказали о способах защиты от COVID-19

В Минздраве Оренбургской области рассказали о способах защиты от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные ведомства.

По мнению специалистов, во время пандемии лучший способ защитить себя от заболевания — соблюдать меры профилактики.

В первую очередь на время лучше забыть о семейных праздниках, воздержаться от визитов к родным и близким, особенно пожилого возраста, соблюдать социальную дистанцию.

Также рекомендуется носить маску в местах массового скопления людей, регулярно обрабатывать руки антисептиками, в общественном транспорте и людных помещениях надевать перчатки.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.