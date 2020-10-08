Эксперт рассказала о методах борьбы с психоэмоциональным напряжением

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Специалист по пищевым расстройствам Варвара Зародина рассказала о методах борьбы с психоэмоциональным напряжением.
Эксперт рассказала о методах борьбы с психоэмоциональным напряжением
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«Еда часто связана с разрядкой психоэмоционального напряжения. Это идёт из детства: ребёнок поплакал, дали ему конфетку, он успокоился. Еда может ослаблять боль, чувство утраты, разочарования. Еда — это компенсация неудовлетворённых потребностей: когда мы не понимаем, чего хотим, самое простое — пойти поесть», — сказала она в беседе с радио Sputnik.

Как отмечает эксперт, другая крайность пищевого поведения — постоянные диеты. Недовольство собой, бесконечные попытки улучшить свой внешний вид — это тоже психологическая проблема, с которой стоит обратиться к врачу.

«Диет сегодня в мире — больше 30 тыс., и каждый день появляется что-то новенькое. Это говорит о том, что рабочей схемы для всех не найдено», — говорит Зародина.

Она поясняет, что, когда человек садится на диету, он убирает какой-то макроэлемент. Это приводит к недостатку энергии, слабости, апатии, а иногда даже к почечной недостаточности. Диета должна проходить под присмотром врача.

По её мнению, нужно есть, чтобы жить, при этом есть желательно вкусно, красиво и полезно.

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