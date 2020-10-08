В России предложили запретить розничную продажу алкоголя в пластике объёмом более 0,5 литра
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
«Кроме России и Китая, пиво в пластиковых бутылках ёмкостью более чем литр нигде не продаётся. Представители алкогольного бизнеса получают с этого высокую прибыль, но это очень пагубно сказывается на населении», — заявил один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.
По его словам, именно поэтому предложено принять закон, чтобы выйти на стандарты, существующие в других странах.
«Чем меньше мы будем предлагать этих соблазнов населению, тем здоровее будет наше общество», — отметил член Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее нарколог Алексей Казанцев и психолог Павел Жавнеров рассказали в беседе с Newinform, почему нужно ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников.