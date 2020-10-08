В России предложили запретить розничную продажу алкоголя в пластике объёмом более 0,5 литра

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В октябре Госдума рассмотрит предложение о поэтапном запрете на производство, оборот (кроме экспорта) и розничную продажу алкоголя в полимерной таре объёмом более 0,5 литра.
В России предложили запретить розничную продажу алкоголя в пластике объёмом более 0,5 литра
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«Кроме России и Китая, пиво в пластиковых бутылках ёмкостью более чем литр нигде не продаётся. Представители алкогольного бизнеса получают с этого высокую прибыль, но это очень пагубно сказывается на населении», — заявил один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

По его словам, именно поэтому предложено принять закон, чтобы выйти на стандарты, существующие в других странах.

«Чем меньше мы будем предлагать этих соблазнов населению, тем здоровее будет наше общество», — отметил член Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее нарколог Алексей Казанцев и психолог Павел Жавнеров рассказали в беседе с Newinform, почему нужно ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников.

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