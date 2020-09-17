Эксперты прокомментировали идею ограничения продажи алкоголя во время новогодних праздников

Нарколог Алексей Казанцев и психолог Павел Жавнеров рассказали в беседе с Newinform, почему нужно ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников.

«Я думаю, что благодаря инициативе частично уменьшится количество именно тех людей, которые не злоупотребляют спиртным. Есть статистика, что нынешнее ограничение продажи алкоголя в вечернее время дало свои результаты, пить действительно стали меньше. А тех, кто злоупотребляет, это, к сожалению, не остановит: есть вероятность, что они перейдут на суррогат», — приводит слова Казанцева издание.

Врач-нарколог подчеркнул, что необходим жёсткий контроль.

«На праздники, как правило, усиливается контроль со стороны силовых структур и контролирующих органов. Если говорить о масштабах торговли по всей России, вполне возможно, что будут продажи «из-под полы», — поясняет он.

Психолог Павел Жавнеров согласен с мнением Князева и считает, что эта инициатива будет сдерживающим фактором для тех, кто выпил.

«Если мы говорим про Новый год, основная проблема заключается в том, что у выпивших людей снижается критичность мышления. А если продажа в праздники будет ограничена, люди выпьют ровно столько, сколько купили», — цитирует издание Павла Жавнерова.

Однако, по мнению экспертов, эта мера не повлияет кардинальным образом на отношение к алкоголю в целом, но будет неким сдерживающим фактором.

Ранее, как сообщает URA.RU,депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инициативу введения ограничений продажи алкоголя в новогодние праздники.