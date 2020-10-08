Минтранс предложил продлить меры поддержки авиаотрасли России

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Министерство транспорта России предложило продлить программу поддержки авиаотрасли в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Минтранс предложил продлить меры поддержки авиаотрасли России
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Соответствующий проект постановления правительства о продлении программы поддержки авиакомпаний подготовлен. Он направлен на согласование в причастные федеральные органы исполнительной власти», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

В мае правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку отечественных авиакомпаний, пострадавших из-за пандемии.

Полученные средства можно было потратить на выплату зарплат авиационному персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов, а также на операционную деятельность и содержание имущества.

В Счётной палате отмечали, что авиационной отрасли России при благоприятных обстоятельствах понадобится полтора—два года для преодоления последствий кризиса, вызванного коронавирусом.

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