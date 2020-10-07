В Счётной палате оценили сроки восстановления российской авиаотрасли

Авиационной отрасли России при благоприятных обстоятельствах понадобится полтора-два года для преодоления последствий кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом, заявил аудитор Счётной палаты Валерий Богомолов.

«Уже сейчас понятно, что выходить из сложившейся ситуации при благоприятных обстоятельствах отрасль будет ещё полтора-два года», — цитирует ТАСС Богомолова.

По его словам, прогнозы о воздействии второй волны коронавируса на авиаотрасль пока давать сложно.

Он добавил, что первая волна нанесла по отрасли серьёзный удар, особенно в сфере международных перевозок.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров оценил ситуацию с COVID-19.

По его словам, большим авиакомпаниям тяжелее всего, поскольку у них огромный парк, лизинг, много персонала.