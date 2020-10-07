В Счётной палате оценили сроки восстановления российской авиаотрасли
- globallookpress.com
«Уже сейчас понятно, что выходить из сложившейся ситуации при благоприятных обстоятельствах отрасль будет ещё полтора-два года», — цитирует ТАСС Богомолова.
По его словам, прогнозы о воздействии второй волны коронавируса на авиаотрасль пока давать сложно.
Он добавил, что первая волна нанесла по отрасли серьёзный удар, особенно в сфере международных перевозок.
Ранее авиаэксперт Роман Гусаров оценил ситуацию с COVID-19.
По его словам, большим авиакомпаниям тяжелее всего, поскольку у них огромный парк, лизинг, много персонала.