В Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает kp.ru.

Свободно около 17,5% мест.

«Помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 12 взрослых городских стационарах и в одном детском. В них развёрнуты 4930 коек. На 7 октября было свободно 858 коек», — заявили в Смольном.

В городе приняли план, в соответствии с которым предусмотрено дополнительное развёртывание мест для пациентов с гриппом и ОРВИ, пневмонией, коронавирусом.

Также стало известно, что студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» перевели на дистанционную форму обучения, передаёт mk.ru со ссылкой на сайт вуза.

Удалёнка действует с 8 октября по 1 ноября. Все лабораторные работы будут приниматься дистанционно, а практику, если её невозможно пройти удалённо, перенесут.

Ранее Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, прокомментировал ситуацию с COVID-19.