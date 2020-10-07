В Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.
В Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Свободно около 17,5% мест.

«Помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 12 взрослых городских стационарах и в одном детском. В них развёрнуты 4930 коек. На 7 октября было свободно 858 коек», — заявили в Смольном.

В городе приняли план, в соответствии с которым предусмотрено дополнительное развёртывание мест для пациентов с гриппом и ОРВИ, пневмонией, коронавирусом.

Также стало известно, что студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» перевели на дистанционную форму обучения, передаёт mk.ru со ссылкой на сайт вуза.

Удалёнка действует с 8 октября по 1 ноября. Все лабораторные работы будут приниматься дистанционно, а практику, если её невозможно пройти удалённо, перенесут.

Ранее Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, прокомментировал ситуацию с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить