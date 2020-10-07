В Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Свободно около 17,5% мест.
«Помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 12 взрослых городских стационарах и в одном детском. В них развёрнуты 4930 коек. На 7 октября было свободно 858 коек», — заявили в Смольном.
В городе приняли план, в соответствии с которым предусмотрено дополнительное развёртывание мест для пациентов с гриппом и ОРВИ, пневмонией, коронавирусом.
Также стало известно, что студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» перевели на дистанционную форму обучения, передаёт mk.ru со ссылкой на сайт вуза.
Удалёнка действует с 8 октября по 1 ноября. Все лабораторные работы будут приниматься дистанционно, а практику, если её невозможно пройти удалённо, перенесут.
Ранее Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, прокомментировал ситуацию с COVID-19.