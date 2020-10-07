В НИИ имени Склифосовского прокомментировали ситуацию с COVID-19

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Директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков прокомментировал ситуацию с COVID-19.
В НИИ имени Склифосовского прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Пресс-служба мэрии Москвы

В беседе с сайтом «Москва 24» он призвал серьёзно относиться к соблюдению мер безопасности.

«Горожанам нужно очень чётко и быстро осознать, что большинство мер, чтобы обезопасить себя, они могут принять сами. Это предельно просто. Например, носить маску», — заявил Петриков.

Он напомнил, что маску нужно надевать не ради формальности — она должна полностью закрывать органы дыхания.

«Спасать жизни можно не только в больнице», — подчеркнул Петриков.

Ещё одной мерой он назвал социальное дистанцирование.

Ранее Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, прокомментировал в беседе с URA.RU ситуацию с COVID-19.

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