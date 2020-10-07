Интенсивность взрывов в районе пожара в Рязанской области снижается
«По докладу с места интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области снижается», — цитирует ведомство РИА Новости.
Разрывы отдельных боеприпасов происходят с временным промежутком около десяти минут. Как отметили в министерстве, это говорит о «возможном количественном уменьшении в результате пожара находящихся в его эпицентре складских групп».
7 октября в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. На место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.
Военные прокуроры уже начали проверку в связи с произошедшим.