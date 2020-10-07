В МГТУ имени Баумана прокомментировали ситуацию с COVID-19

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров прокомментировал ситуацию с COVID-19.

В беседе с НТВ он отметил, что в настоящее время в вузе не так много заболевших, тогда как, например, в августе закрывались целые этажи в общежитиях.

По словам Александрова, важно определить, когда переходить на дистанционное обучение.

«На сегодняшний момент это время ещё не наступило. Потому что такой повальной заболеваемости среди наших студентов мы не видим», — сообщил он.

Как добавил ректор, вузы, в том числе Бауманка, лучше подготовлены к такому переходу, а технологии, освоенные в этот период, будут обязательно использоваться дальше.

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