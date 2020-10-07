В Госдуме оценили законопроект о МРОТ

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров оценил законопроект, согласно которому с 2021 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 42% от медианной зарплаты.

«Решение о минимальном размере оплаты труда очень правильное, потому что цифры, прописанные в законопроекте, реальные», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, ситуация, при которой человек работает полный день и не имеет средств к существованию, недопустима.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала проект изменений в закон о МРОТ.