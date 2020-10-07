В Госдуме оценили законопроект о МРОТ
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«Решение о минимальном размере оплаты труда очень правильное, потому что цифры, прописанные в законопроекте, реальные», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, ситуация, при которой человек работает полный день и не имеет средств к существованию, недопустима.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала проект изменений в закон о МРОТ.