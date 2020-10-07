В Совфеде прокомментировали законопроект о МРОТ

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал законопроект, согласно которому с 2021 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 42% от медианной зарплаты.

«Новый закон подробно разъясняет все нововведения. В нём всё очень толково описано, в том числе указаны особенности. Методика, которая предложена в документе, действительно существенно меняет порядок формирования таких понятий, как минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум для разных категорий населения», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил сенатор, в целом он положительно оценивает подобные изменения, поскольку это шаг вперёд.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала проект изменений в закон о МРОТ.