Задержан подозреваемый в подготовке теракта в Ставрополе
- © РИА Новости / Павел Лисицын
«Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя», — рассказали агентству.
В начале сентября ФСБ сообщила, что задержала в ряде субъектов 13 россиян, планировавших массовые убийства. Отмечалось, что 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества.
Один из молодых людей планировал совершить теракт в школе 1 сентября.