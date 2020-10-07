Задержан подозреваемый в подготовке теракта в Ставрополе

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Федеральная служба безопасности задержала подозреваемого, который готовил теракт в Ставрополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления ведомства.
Задержан подозреваемый в подготовке теракта в Ставрополе
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя», — рассказали агентству.

В начале сентября ФСБ сообщила, что задержала в ряде субъектов 13 россиян, планировавших массовые убийства. Отмечалось, что 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества.

Один из молодых людей планировал совершить теракт в школе 1 сентября.

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