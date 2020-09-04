Один из задержанных ФСБ планировал теракт в школе 1 сентября

Один из молодых людей, задержанных ФСБ за подготовку массовых убийств, планировал совершить теракт в школе 1 сентября. Это следует из видео, распространённого ведомством.

Как передаёт ТАСС, на кадрах показана переписка, в которой он говорит о планах устроить теракт в учебном заведении на линейке и утверждает, что сделал трубчатую бомбу.

О каком именно регионе идёт речь, не уточняется.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила, что задержала в ряде субъектов 13 россиян, планировавших массовые убийства. Отмечалось, что 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества.

У задержанных изъяли СВУ, компоненты для изготовления зажигательных смесей, оружие.