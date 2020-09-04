Один из задержанных ФСБ планировал теракт в школе 1 сентября
Как передаёт ТАСС, на кадрах показана переписка, в которой он говорит о планах устроить теракт в учебном заведении на линейке и утверждает, что сделал трубчатую бомбу.
О каком именно регионе идёт речь, не уточняется.
Ранее Федеральная служба безопасности сообщила, что задержала в ряде субъектов 13 россиян, планировавших массовые убийства. Отмечалось, что 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества.
У задержанных изъяли СВУ, компоненты для изготовления зажигательных смесей, оружие.