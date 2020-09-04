ФСБ задержала 13 человек, планировавших массовые убийства

ФСБ задержала 13 граждан России, планировавших массовые убийства. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

В ЦОС рассказали, что в ряде субъектов «задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений».

При этом, как рассказали в ведомстве, «11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей».

В ФСБ сообщили, что у задержанных изъяли четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, а также хранящееся с нарушениями охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

В ведомстве отметили, что «преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи».

Ранее ФСБ задержала в Татарстане участника организации «Исламское государство»*, занимавшегося её финансированием, а также вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.