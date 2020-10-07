В Петербурге рассказали о тестировании горожан на COVID-19

Короткая ссылка
На заседании рабочей группы Госсовета России по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о тестировании горожан на COVID-19. По его словам, проведено около 3,1 млн ПЦР-исследований.
В Петербурге рассказали о тестировании горожан на COVID-19
  • © РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

В день выполняют примерно 22 тыс. тестов, максимально — до 28 тыс.

Как отметил Беглов, нужно повышать эффективность тестирования и вести диагностику среди граждан из групп риска. В Петербурге дополнительно оснащаются вирусологические лаборатории в госучреждениях, открываются новые.

Медицинским организациям предоставили 164,2 млн рублей из резервного фонда города на тест-системы для диагностики.

Ранее «Дни.ру» сообщала, что за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 11 115 человек в 85 регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить