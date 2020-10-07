В Петербурге рассказали о тестировании горожан на COVID-19

На заседании рабочей группы Госсовета России по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о тестировании горожан на COVID-19. По его словам, проведено около 3,1 млн ПЦР-исследований.

Об этом сообщают «Невские новости».

В день выполняют примерно 22 тыс. тестов, максимально — до 28 тыс.

Как отметил Беглов, нужно повышать эффективность тестирования и вести диагностику среди граждан из групп риска. В Петербурге дополнительно оснащаются вирусологические лаборатории в госучреждениях, открываются новые.

Медицинским организациям предоставили 164,2 млн рублей из резервного фонда города на тест-системы для диагностики.

Ранее «Дни.ру» сообщала, что за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 11 115 человек в 85 регионах.