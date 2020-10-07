Аксёнов поручил договориться с частными клиниками о заморозке цен на КТ

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил провести переговоры с частными клиниками, чтобы те не повышали цены на КТ и другие диагностические процедуры.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Все сопутствующие процедуры в части противоэпидемических мероприятий должны остаться в ценах мирного времени, которые были до режима (повышенной готовности. — RT). Сегодня с Росздравнадзором переговоры с руководителями частных клиник провести, (посмотреть. — RT) стоимость обслуживания на КТ и посмотреть на возможность снижения», — сказал Аксёнов на заседании штаба по коронавирусу.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.