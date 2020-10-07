Эксперт прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Эксперт прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • © Кадр: видео Минобороны

«Про саму ракету рассказать не могу — данные закрыты. Поэтому можно только сказать, что это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, предназначенная для поражения различных целей», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, не исключено, что «Циркон» может применяться по наземным целям, и скорее всего, это будет одна из основных её задач, помимо поражения надводных кораблей противника.

«На сегодняшний день просто нет систем противовоздушной и противоракетной обороны, ни корабельных, ни сухопутных, которые могут бороться с маневрирующими гиперзвуковыми целями», — отметил Мураховский.

Ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов.

26 июля в Министерстве обороны России заявили, что в стране успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новые вооружения, о которых уже объявлено и которые создаются, гарантированно обеспечат неуязвимость территории страны.

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