В Татарстане подвели итоги программы сельской ипотеки

По данным Управления Росреестра по Республике Татарстан, зарегистрирована 671 сделка в рамках программы сельской ипотеки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Больше всего сельских ипотек было оформлено в Высокогорском районе — 99 сделок и в Арском — 63 сделки.

В среднем по 50 заявок одобрено в Камско-Устьинском и Тетюшском районах, в Лаишевском районе — 45.

Всего в Татарстане выдано 1014 ипотек на сумму более 2 млрд 240 млн рублей.

В июле президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.