В Татарстане подвели итоги программы сельской ипотеки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Больше всего сельских ипотек было оформлено в Высокогорском районе — 99 сделок и в Арском — 63 сделки.
В среднем по 50 заявок одобрено в Камско-Устьинском и Тетюшском районах, в Лаишевском районе — 45.
Всего в Татарстане выдано 1014 ипотек на сумму более 2 млрд 240 млн рублей.
В июле президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.