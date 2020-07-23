В АРБ прокомментировали предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения

Президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян прокомментировал предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.

«У мобильных банковских приложений такое же будущее, как и у всех современных технологий», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, движение идёт в сторону нового подхода ко всем услугам, в том числе на финансовом рынке.

Другое дело, отметил Тосунян, что нужно постараться предусмотреть все возможные риски.

Ранее зампред председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инициативу.