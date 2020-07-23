В АРБ прокомментировали предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения

Короткая ссылка
Президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян прокомментировал предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.
В АРБ прокомментировали предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения
  • Pixabay

«У мобильных банковских приложений такое же будущее, как и у всех современных технологий», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, движение идёт в сторону нового подхода ко всем услугам, в том числе на финансовом рынке.

Другое дело, отметил Тосунян, что нужно постараться предусмотреть все возможные риски.

Ранее зампред председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инициативу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить