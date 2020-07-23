В АРБ прокомментировали предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения
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«У мобильных банковских приложений такое же будущее, как и у всех современных технологий», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, движение идёт в сторону нового подхода ко всем услугам, в том числе на финансовом рынке.
Другое дело, отметил Тосунян, что нужно постараться предусмотреть все возможные риски.
Ранее зампред председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инициативу.