Уголовное дело по двум статьям возбудили после загрязнения на Камчатке

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после загрязнения Авачинского залива и гибели морских животных на Камчатке. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Дело заведено по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Установлено, что с 1 сентября по 3 октября вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, изменился цвет океана, появились мёртвые донные иглокожие и морские животные.

Кроме того, ухудшилось самочувствие двух сёрферов, которые получили химические ожоги роговицы глаз.

Первоначальные исследования говорят о присутствии в воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу.

Ранее Генпрокуратура рассказала о превышении допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в регион сотрудников главного управления криминалистики.

Вице-премьер России — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев потребовал до конца недели выяснить причины ЧП.