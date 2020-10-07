Уголовное дело по двум статьям возбудили после загрязнения на Камчатке

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Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после загрязнения Авачинского залива и гибели морских животных на Камчатке. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Уголовное дело по двум статьям возбудили после загрязнения на Камчатке
  • © Александр Пирагис
  • РИА Новости

Дело заведено по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Установлено, что с 1 сентября по 3 октября вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, изменился цвет океана, появились мёртвые донные иглокожие и морские животные.

Кроме того, ухудшилось самочувствие двух сёрферов, которые получили химические ожоги роговицы глаз.

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